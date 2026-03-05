MASAK’tan kirli paraya nefes kesen operasyon: Bir milyon kişi radara takıldı

BİLDİRİM İLETEN 559 YÜKÜMLÜNÜN 442’Sİ FİNANSAL KURULUŞLAR Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirim ileten 559 yükümlünün 442'sinin finansal kuruluşlar olduğu görüldü. Bildirimler, çoğunlukla yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarını içerdi. Bildirimlerin 14 bin 104'ü erteleme talepli olurken, geçen yıl yapılan analizler sonucunda taleplerin 5 bin 215'i hakkında erteleme kararı verildi. Geçen yıl ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı 869 oldu. Erteleme talepleriyle ilgili yapılan analizlerde 2 bin 229 kişi hakkında 883 rapor düzenlenirken, 6 bilgi notu ve bilgi paylaşımı adli makamlara ve kolluk birimlerine iletildi. MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 940 kişiden 393'ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi. El koyma kararı verilen tutar 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yıl MASAK'a 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 96'sını (16 bin 647) adli makamlar ile kolluk birimlerince gönderilen araştırma talepleri, kalan yüzde 4'lük (666) ise bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan diğer talepler oluşturdu. MASAK'a CİMER kanalıyla 2 bin 944 başvuru yapıldı. Bunun 50'sini ihbarlar oluşturdu.