  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriye'daki kamplarda kalan Arnavut kadın ve çocuklar ülkelerine döndü
Aktüel

Suriye'daki kamplarda kalan Arnavut kadın ve çocuklar ülkelerine döndü

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: - "Bir yıllık çabanın ardından karmaşık bir operasyon sayesinde dört Arnavut çocuk cehennem kampı Al Howl'dan vatana döndü"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:40:04 -
Suriye'daki kamplarda kalan Arnavut kadın ve çocuklar ülkelerine döndü

TİRAN (AA) - Arnavutluk ve Lübnan makamları iş birliğinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye'deki kamplarda kalan 4 Arnavut çocuk ve bir kadın ülkesine döndü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İçişleri Bakanı Sander Lleshaj, söz konusu operasyon için Lübnan'ı ziyaret ettikten sonra Suriye'deki kamplarda kalan dört Arnavut çocuk ve bir kadınla birlikte uçakla ülkelerine döndü.

Tiran Rahibe Tereza Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Rama, "Bir yıllık çabanın ardından karmaşık bir operasyon sayesinde dört Arnavut çocuk cehennem kampı Al Howl'dan vatana döndü. Yakında diğer çocuklar da dönecek." ifadelerini kullandı.

Kampta bulunan diğer çocukların da belirlendiğini ve yakında Arnavutluk'a getirileceğine inandığını kaydeden Rama, "Şam rejimiyle hiçbir ilişkimiz yok ve geçiş için onların izinlerine ihtiyaç var. Tüm bunlar, Lübnanlı general Abass İbrahim öncülüğündeki yapı sayesinde oldu ve İbrahim bugün operasyonun devam edeceğini ifade etti." diye konuştu.

Rama, birkaç yıl önce aileleriyle birlikte Suriye'deki kamplara giden ve şu anda orada bulunan Arnavut çocuklarının sayısını açıklamadı.

Söz konusu Arnavutluk vatandaşları, havalimanında Arnavut yetkililer ve aileleri tarafından karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz
Dünya

ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin D..
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!
Dünya

ABD yardımıyla iktidar olmak isteyenleri üzecek anket sonucu!

Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devireceklerini söyleyen Joe Biden'ın oy kaybı devam ediyor. ABD'de 3 Kasım'da y..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay