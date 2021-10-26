Suriye ve Irak tezkeresi bugün Meclis'e geliyor
TBMM bu hafta ulusal güvenlik açısından kritik önemdeki tezkerelerin 2 yıl süreyle uzatılmasını görüşecek. HDP'nin tehdidine rağmen İYİ Parti "evet" oyu kullanacağını açıklarken CHP konu ile ilgili açıklama yapmadı.
TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip askeri tezkerelerin iki yıl süreyle uzatılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 26 Ekim Salı yani bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'e gelecek tezkerelerin muhalefet partileri için sınav olacağını belirtmişti:
"Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacak."
Tezkereler öncesi ittifakın gizli ortağı HDP'nin, ortakları CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı vermesinin ardından İYİ Parti "evet" oyunu vereceğini açıkladı. CHP ise hala sessizliğini koruyor.