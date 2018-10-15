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Suriye üzerinden geldi, Adıyaman'ın her tarafını kapladı

Adıyaman, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:43
Suriye üzerinden geldi, Adıyaman'ın her tarafını kapladı

Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü.

Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

KİLİS'TE DE ETKİLİ OLDU
Sabah saatlerinden itibaren Kilis'te etkili olmaya başlayan ve rüzgarla kısa sürede kentin geneline yayılan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti. 

Kilis'te yılda bir kaç kez toz bulutu ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Bugün nefes almakta zorluk çekiyoruz. Yolda yürümek bile imkanız hale geldi” diye konuştu. 

Öte yandan uzmanlar, astım ve nefes darlığı olan vatandaşların tozlu havalarda dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:43
  1. Kilis
  2. toz bulutu

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