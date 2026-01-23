  • İSTANBUL
Suriye uzantısının silah bırakması için kılını kıpırdatmadı Dem darbe yiyen YPG'ye destek turunda
Gündem

Suriye uzantısının silah bırakması için kılını kıpırdatmadı Dem darbe yiyen YPG'ye destek turunda

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye uzantısının silah bırakması için kılını kıpırdatmadı Dem darbe yiyen YPG’ye destek turunda

DEM Parti heyeti, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD’yi Kamışlı’da ziyaret ederek ağır hezimete uğrayan örgüte destek turuna çıktı.

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD’nin “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında silah bırakması için kılını kıpırdatmayan DEM Parti, şimdi Suriye ordusu ve Arap aşiretleri karşısında ağır hezimete uğrayan örgüte destek turuna çıktı.

 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlığında kalabalık bir heyet, Suriye’nin kuzeyine geçerek YPG/SDG elebaşlarıyla temaslarda bulundu.

 

DEM Parti heyetinin görüşmeleri, partinin sosyal medya hesabından “Heyetimiz, Rojava ziyareti kapsamında Kongra Star yöneticilerini, Kürdistan Birlik Meclisini ve Kuzeydoğu Suriye Dış İlişkiler Ofisini ziyaret etti” notuyla paylaşıldı.

