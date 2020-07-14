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Suriye sınırında teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:19:59 -
Suriye sınırında teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

MARDİN (AA) - Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 Temmuz'da Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin Nusaybin ilçesinde yaşayan ailesiyle temasa geçmiş, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olması sağlanmıştı.


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