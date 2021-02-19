Suriye sınırında enselenen DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi
Kırmızı bültenle aranan ve Kilis'te yakalanan DEAŞ mensubu Kazakistan uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.
Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kilis'te yakalanan DEAŞ mensubu terörist adliyeye sevk edildi.
Bir teröristin Suriye'deki çatışma bölgelerinden kaçak yollardan yurda gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma sonucu dün yakalanan Kazakistan uyruklu S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan zanlı, Kilis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.