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Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırında bulunan askeri birliklere komando takviyesi yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:56
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri Hatay'a ulaştı.

Aralarında sinyal kesici askeri araçların da bulunduğu konvoy Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:56
  1. Hatay
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp39 dk önce
    Takviye ötesi bir gece ansızı bekliyoruz...
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