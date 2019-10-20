Suriye sınırına komando sevkiyatı Bingöl’den Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların yer aldığı otobüs konvoyu Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndan sabah saatlerinde yola çıkan komandoları taşıyan 7 otobüs İslahiye’ye ulaştı. Kilis yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye’de görevlendirileceği öğrenildi.

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