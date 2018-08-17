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Suriye sınırına büyük sevkiyat! TIR'larla taşındı

ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tanklarının yüklü olduğu çok sayıda TIR, Hatay'a ulaştı.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:27
Suriye sınırına büyük sevkiyat! TIR'larla taşındı

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda TIR, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti. Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edilecek. Bu arada, tırlarda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:27
  1. askeri sevkiyat
  2. M60T tipi Türk tankı
  3. Suriye sınırı
  4. TIR'larla taşındı

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