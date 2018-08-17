Suriye sınırına büyük sevkiyat! TIR'larla taşındı

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen tank yüklü çok sayıda TIR, merkez Antakya ilçesine ulaştıktan sonra sınır hattındaki Yayladağı'na hareket etti. Tanklar Yayladağı’na ulaştıktan sonra Suriye sınırındaki karakollarda konuşlandırılmak üzere karakollara sevk edilecek. Bu arada, tırlarda yüklü tankların, ASELSAN tarafından modernize edilen M60T tankları olduğu öğrenildi.