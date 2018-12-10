Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Hassa ilçesinden askeri konvoy geçti.



Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.