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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:58
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Hassa ilçesinden askeri konvoy geçti. 

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:58
  1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  2. Hatay
  3. Hassa ilçesi
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)

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