SON DAKİKA
Gündem Suriye Savunma Bakanlığı’ndan YPG’ye net mesaj: "Kaçışınızı adım adım takip edeceğiz!"
Suriye Savunma Bakanlığı’ndan YPG’ye net mesaj: "Kaçışınızı adım adım takip edeceğiz!"

Suriye ordusunun Halep hattında başlattığı kararlı operasyon sonrası terör örgütü YPG, Fırat’ın batısından çekileceğini duyurdu. Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün geri çekilme sürecini yakından izleyeceklerini ve bölgeye ordu birliklerinin yerleşeceğini ilan etti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin Fırat Nehri’nin batısındaki tüm temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını ancak sürecin sıkı takip altında olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, tüm terör unsurlarının ve askeri teçhizatın Fırat’ın doğusuna geçişinin her aşamasının yakından takip edileceği vurgulandı.

DEVLET EGEMENLİĞİ YENİDEN TESİS EDİLİYOR

Söz konusu çekilme süreciyle eş zamanlı olarak, Suriye ordusu birlikleri stratejik bölgelere konuşlanmaya başladı.

Bakanlık, bu adımın devlet egemenliğinin yeniden tesisi ve bölge güvenliğinin sağlanması için hayati olduğunu belirtti.

Bu operasyonel sürecin, evlerinden ayrılmak zorunda kalan bölge halkının köylerine güvenli ve hızlı dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı ifade edildi.

OPERASYON SONRASI GELEN KAÇIŞ

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısını "askeri alan" ilan etmiş, siviller için M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Dün akşam TSİ 22.00’da topçu ve roketatarlarla başlatılan yoğun operasyonun ardından, köşeye sıkışan terör örgütü sabah saat 07.00’de bölgeyi terk edeceğini duyurmak zorunda kaldı.

