Suriye Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bilanço ağırlaşıyor...
Kahramanmaraş merkezli depremden Suriye'nin Halep, Hama, Tartus ve Lazkiye şehirleri de etkilendi.
7.7 şiddetindeki depreme ilişkin bilançoyu aktaran Suriye Sağlık Bakanlığı, en az 403 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 284 kişi yaralandığını açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, şiddetli sarsıntı nedeniyle Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta da çok sayıda binanın yıkıldığı belirtildi.
Ülkedeki tüm sağlık kurumlarının, teyakkuzda olduğu aktarıldı.