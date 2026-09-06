Suriye Sağlık Bakanı'nın yaptığı hareket olay oldu

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı, Sağlık Bakanı Musab el-Ali'nin sıra dışı anlarına sahne oldu. Sağlık Bakanı el-Ali, Kültür Bakanı ve İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileriyle birlikte fuardaki İçişleri Bakanlığı standını ziyaret etti. Bakan burada eline aldığı tabancayla hedefe doğru atış yaptı.

Fuar ziyareti sırasında gerçekleştirilen atışta el-Ali'nin tabancayı iki eliyle kavrayarak hedefe yöneldiği ve art arda tetiğe bastığı görüldü. Sağlık Bakanı'nın silah kullanırken sergilediği rahatlık, olayın kısa sürede Suriye sınırlarını aşarak konuşulmasına neden oldu.

Olayın ardından el-Ali'nin geçmişi de merak konusu oldu. Sağlık Bakanı'nın herhangi bir askeri geçmişinin bulunmadığı, uzun yıllar tıp alanında çalıştığı belirtildi. El-Ali'nin uzmanlık alanının ise beyin cerrahisi olması dikkat çekti. Bakanlık görevinden önce doktorluk yapan el-Ali'nin mesleki kariyerinin önemli bölümünü sağlık alanında geçirdiği ifade edildi

Bir beyin cerrahının sahip olması gereken el becerisi ve hassasiyet ile el-Ali'nin atış sırasındaki sakinliği arasında bağlantı kuran çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle tabancayı sabit şekilde tutması ve atış sırasında sergilediği soğukkanlı tavır öne çıktı.

Olay herhangi bir çatışma veya güvenlik operasyonunda değil, Şam Uluslararası Fuarı kapsamında gerçekleştirilen resmi ziyaret sırasında yaşandı. El-Ali'nin İçişleri Bakanlığı standındaki silahı denemesi, fuar ziyaretinin en sıra dışı anlarından biri oldu. Kaynak: Son Dakika