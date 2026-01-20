  • İSTANBUL
Dünya Suriye ordusundan bir asker, PKK'lı esirlere Türkçe seslendi: "Kandil'in köpekleri bunlar"
Dünya

Suriye ordusundan bir asker, PKK'lı esirlere Türkçe seslendi: "Kandil'in köpekleri bunlar"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye ordusuna mensup bir arap askerin, esir alınan PKK/SDG'lı teröristlere karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Çatışma bölgesinden yansıyan görüntülerde, Suriyeli askerin esirlere doğrudan Türkçe seslenmesi ve 'Kandil'iin köpekleri' demesi dikkat çekti.

Suriye ordusuna mensup bir arap askerin, esir alınan PKK/SDG'lı teröristlere karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Çatışma bölgesinden yansıyan görüntülerde, Suriyeli askerin esirlere doğrudan Türkçe seslenmesi ve 'Kandil'iin köpekleri' demesi dikkat çekti.

