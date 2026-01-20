Suriye ordusundan bir asker, PKK'lı esirlere Türkçe seslendi: "Kandil'in köpekleri bunlar"
Suriye ordusuna mensup bir arap askerin, esir alınan PKK/SDG'lı teröristlere karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Çatışma bölgesinden yansıyan görüntülerde, Suriyeli askerin esirlere doğrudan Türkçe seslenmesi ve 'Kandil'iin köpekleri' demesi dikkat çekti.
Suriye ordusuna mensup bir arap askerin, esir alınan PKK/SDG'lı teröristlere karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Çatışma bölgesinden yansıyan görüntülerde, Suriyeli askerin esirlere doğrudan Türkçe seslenmesi ve 'Kandil'iin köpekleri' demesi dikkat çekti.