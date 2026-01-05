  • İSTANBUL
Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı
Dünya

Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye Ordusu, devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Suriye Ordusu, Halep’in doğusunda düzenlediği operasyonda, devrik rejimle bağlantılı oldukları belirtilen 8 kişinin, PKK/YPG kontrolündeki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Suriye Ordusu, Halep'in doğusunda düzenlenen operasyonda devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasında, ordunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında yürüttüğü operasyon sırasında, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi.

