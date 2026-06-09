Suriye, Mısır'a yeni büyükelçi atadı

Suriye yönetimi, deneyimli diplomat ve eski muhalif isimlerden Yahya Diyab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Kararın, Şam ile Kahire arasında Beşar Esed'in devrilmesinin ardından yaşanan diplomatik belirsizliklerin giderilmesi ve ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Mısır makamlarının Diyab'ın atanmasını onaylamasının beklendiğini ve bunun iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesini geciktiren anlaşmazlığın sona ermesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Gelişme, Kahire'nin daha önce Suriye'nin Mısır Büyükelçiliği için önerdiği Muhammed Taha el Ahmed'e itiraz ettiği yönündeki haberlerin ardından geldi. El Ahmed, Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Suriyeli kaynaklara göre Mısır, El Ahmed'in geçmişte feshedilen Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) ile bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle güvenlik endişeleri taşıyordu. Kahire ayrıca Şam'ın büyükelçilik kadrosunda görevlendirdiği bazı diplomatlara vize vermemişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Mayıs ayında Kahire'yi ziyaret ederek siyasi geçiş sürecinin ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunan ilk üst düzey Suriyeli yetkili olmuştu. Ziyaretin amacı, iki ülke arasında son dönemde yavaş ilerleyen ilişkileri yeniden canlandırmak olarak açıklanmıştı.

Şam'dan bir kaynak, büyükelçi atamasına ilişkin yaşanan sorunun siyasi değil idari bir mesele olduğunu savunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelde olumlu seyrettiğini ifade etti.

Kaynak, Mısır'ın önceki adayla ilgili çekincelerinin Şam tarafından dikkate alındığını belirterek, taraflar arasında ilişkileri olumsuz etkileyecek derin bir görüş ayrılığı bulunmadığını söyledi.

Şam yönetiminin Mısır'ı bölgesel ve Arap dünyasında önemli bir aktör olarak gördüğünü vurgulayan kaynak, Suriye'nin tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Yahya Diyab kimdir?

Şam kırsalındaki Zebadani kentinden olan Yahya Diyab, Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Daha önce Roma, Abu Dabi, Kuveyt ve Belgrad'daki Suriye diplomatik misyonlarında görev yapan Diyab, 2012 yılında Sırbistan'daki görevi sırasında Esed yönetiminden ayrılmıştı.

Diyab, 2024 yılının sonlarında siyasi dönüşüm sürecinin ardından devlet kurumlarına geri dönen diplomatlar arasında yer aldı.

Atama, Devlet Başkanı Ahmed Şara yönetiminin Arap ülkeleriyle ilişkileri yeniden inşa etme ve Suriye'nin uzun yıllar süren diplomatik izolasyonunu sona erdirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şara, ocak ayında Mısır Ticaret Odaları Federasyonu heyetiyle yaptığı görüşmede Mısır ile ilişkilerin "bir tercih değil zorunluluk" olduğunu belirtmiş ve Mısırlı şirketleri Suriye'nin yeniden inşa sürecine katılmaya davet etmişti.

Mısır yönetimi ise Esed sonrası dönemde özellikle Suriye'deki yabancı savaşçılar ve güvenlik meseleleri konusunda yeni yönetimden çeşitli güvenceler talep ediyor.

Kaynak: Mepa News