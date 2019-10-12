Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa’ya hareket etti
Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.12 Ekim 2019 Cumartesi 14:42
Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa Sınırına hareket etti.
Suriye Milli Ordusunun mühimmat ile kullanacak araçları da tırlar ile Şanlıurfa’ya gönderildi.
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