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Gündem Suriye konusunda Trump’ı kandırdık
Gündem

Suriye konusunda Trump’ı kandırdık

ABD ordusu ve bürokrasisinin, Suriye’de bulunan ABD askerlerinin gerçek sayısını ABD Başkanı Donald Trump’tan gizlediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:07:00 -
Suriye konusunda Trump’ı kandırdık

 Mehmet Aydın 

Konuya dair açıklama, ABD’nin, görevini geçtiğimiz günlerde bırakan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey tarafından yapıldı. Verdiği bir röportajda Suriye’deki durumu ve Trump yönetimini değerlendiren Jeffrey, Suriye’deki ABD askerlerinin gerçek sayısını Trump’tan gizlediklerini şu sözlerle ifade etti: “Yönetimin burada ne kadar askerimizin olduğunu tam olarak anlamaması için sürekli ayak oyunları yapıyorduk.”

Trump 200 asker biliyordu

Jeffrey, Trump’ın bölgede kalan asker sayısını 200 olarak bildiğini ancak gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğunu ifade etti. Jeffrey’nin açıklamasıyla, ABD ordusu ve bürokrasisinin ABD Başkanı ile ABD kamuoyuna yalan söylediği de ortaya çıkmış oldu. Jeffrey, Trump’ın 2018 yılı sonunda Suriye’den asker çekmeye yönelik kararını, “50 yıllık idari hayatımda gördüğüm en tartışmalı şey” olarak niteledi. Biden’ın başkanlığındaki ABD’nin Suriye politikasının nasıl seyredeceği ise merak konusu.

 


Yeni Akit Gazetesi
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