Suriye konulu Astana Görüşmeleri’nin 18’incisi başladı

Kazakistan'ın başkenti Nursultan’da başlayan Suriye konulu görüşmelerin yeni etabında bugün ikili ve üçlü formattaki görüşmeler yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Aybek Smadiyarov, görüşmelere katılacak tüm tarafların başkente geldiğini duyurdu.

Gündemindeki konular arasında Suriye’de sahadaki durum, insani ve sosyo-ekonomik durum, Cenevre’de Suriye anayasa komitesi ile ilgili çalışmaların yeniden başlaması, güvenin güçlendirilmesine ilişkin tedbirler, esirlerin serbest bırakılması, kayıpların aranması ve Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi gibi konuların yer aldığını kaydeden Smadiyarov, yarınki genel oturumun ardından görüşmelerin sonuçlarına yönelik bir ortak açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Suriye’de ki duruma çözüm bulmak maksadıyla düzenlenen Astana formatındaki görüşmelere garantör ülkelerden Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Türkiye’yi temsilen ise Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Selçuk Ünal katılıyor.

Toplantıya Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Robert Dunn, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızıl Haç Uluslararası Temsilcisi, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, Suriye askeri muhalefet temsilcisi ve Lübnan’dan temsilciler katılıyor.