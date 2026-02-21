  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Suriye Kamışlı Havalimanı terör örgütü SDG’den devralındı!
Dünya

Suriye Kamışlı Havalimanı terör örgütü SDG’den devralındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye Kamışlı Havalimanı terör örgütü SDG’den devralındı!

Suriye Sivil Havacılık İdaresi, Haseke vilayetinde bulunan Kamışlı Havalimanı’nın yönetimini terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’den devraldığını duyurdu. Hükümet ile SDG arasında varılan anlaşma sonucunda havalimanının uluslararası standartlarda yeniden uçuşa açılması için teknik incelemeler başlatıldı.

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, bölgedeki dengeleri etkileyecek önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Kamışlı Havalimanı’nın idaresi yapılan anlaşma kapsamında Suriye hükümetine geçti.

Kurum yetkililerinden oluşan bir heyet, havalimanına bizzat giderek operasyonel, teknik ve idari durumu yerinde inceledi.

Havalimanının en kısa sürede uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun hale getirilerek sivil uçuşlara açılması hedefleniyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bu devrin zeminini hazırlayan görüşmelerin 8 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı heyeti ile SDG temsilcileri arasında yapıldığını aktardı.

HOSARİ: ÖNEMLİ BİR KURUMSAL ADIM

Suriye Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Omar Hosari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gelişmeyi "önemli bir kurumsal adım" olarak nitelendirdi.

Havayolu yönetimlerinin devlet çatısı altında birleşmesinin havacılık güvenliği açısından hayati olduğunu belirten Hosari, Kamışlı ile eş zamanlı olarak Deyrizor Havalimanı’ndaki rehabilitasyon çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğini müjdeledi.

HEDEF: EN KISA SÜREDE YENİDEN HİZMET

Omar Hosari, her iki stratejik havalimanının da operasyonel hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Temel hedeflerinin bu bölgelerdeki vatandaşlara doğrudan hizmet sunmak ve Suriye genelindeki sivil havacılık sektörünün istikrarını güçlendirmek olduğunu ifade eden Hosari, Kamışlı ve Deyrizor’un en kısa sürede Suriye’nin dünyaya bağlanan kapıları olacağını belirtti.

 

