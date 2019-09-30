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Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı

Suriye-Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın işgali nedeniyle 2014'te kapanan Suriye-Irak arasındaki sınır kapısı 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi. DEAŞ, söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
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