Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı Suriye-Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın işgali nedeniyle 2014'te kapanan Suriye-Irak arasındaki sınır kapısı 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi. DEAŞ, söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.

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