Suriye hükümeti: SDG ile entegrasyon süreci tamamen durdu
Dünya

Suriye hükümeti: SDG ile entegrasyon süreci tamamen durdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suriye hükümeti: SDG ile entegrasyon süreci tamamen durdu

Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan, terör örgütü PKK/YPG’nin paravan ismi SDG ile tüm iletişimin kesildiğini duyurdu. Kojan, 10 Mart mutabakatının askıya alındığını ve örgütün süreci oyaladığını açıkladı.

Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubade Kojan, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart mutabakatı çerçevesinde planlanan entegrasyon sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kojan, örgütle yürütülen temasların çıkmaza girdiğini belirtti.

İLETİŞİM KÖPRÜLERİ ATILDI

Terör örgütü PKK/YPG ile mevcut duruma dair net konuşan Kojan, şu an için herhangi bir temasın bulunmadığının altını çizdi. Şam hükümetinin kararlı duruşunu hatırlatan Kojan, durumu şu sözlerle özetledi:

"SDG ile iletişim ya da komünikasyon şu anda askıda veya kesildi. Bu konuda herhangi bir yeni gelişme yok. Şam hükümeti yapıcı ve somut teklifler sunmasına rağmen karşı taraftan karşılık bulamadı."

Kojan ayrıca, SDG veya 'asayiş' güçlerinin sayılarına ilişkin basında çıkan rakamların gerçeği yansıtmadığını ve ABD’nin Şam’a baskı yaptığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ekledi.

"GERÇEK BİR İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Hükümetin tutumunun değişmediğini kaydeden Bakan Yardımcısı, terör örgütünün süreci bilinçli olarak oyaladığını dile getirdi. 10 Mart mutabakatının kağıt üzerinde kaldığına dikkat çeken Kojan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Herhangi bir gerçek açılım olmadan süre doluyor. Mutabakatın uygulanabilmesi için SDG'den gerçek bir açılım ve samimi bir iş birliği bekliyoruz."

