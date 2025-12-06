Suriye Devrimi ve Gazze Direnişi İçin Saraçhane’de Dayanışma Çağrısı
Şam’ın fethinin birinci yıldönümü vesilesiyle, 7 Aralık 2025 Pazar günü İstanbul Saraçhane’de dayanışma programı düzenleneceği duyuruldu. Etkinlik, “Suriye Devrimi ve Gazze Direnişiyle Dayanışmaya Çağrı” başlığıyla ilan edildi.
Duyuruya göre program saat 13.30’da başlayacak. İçerikte Kur’an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve ezgiler yer alacak. Etkinlik çağrısında, “Katil Baas Cuntasının yıkılıp devrilmesi ve Şam’ın yeniden fethinin 1. yıldönümünde Saraçhane’deyiz” ifadeleri kullanıldı.
Organizasyon, tüm Müslümanları söz konusu dayanışma programına katılmaya davet etti. Etkinlik, İslami Dayanışma Platformu tarafından duyuruldu.