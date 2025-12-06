  • İSTANBUL
Kültür - Sanat 500 yıllık Mevlevihane Cami yeniden ibadete açıldı
500 yıllık Mevlevihane Cami yeniden ibadete açıldı

6 Şubat depremlerinde zarar gören tarihi Mevlevihane Cami, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Kilis’te 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 500 yıllık Mevlevihane Cami, kapsamlı restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. Depremin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarının başladığı Cami 9 Mayıs 2024'te yeniden ibadete açıldı. Tekke Mahallesi'nde bulunan ve günümüze ulaşan en eski Osmanlı mimari eserleri arasında yer alan camide ibadet sürüyor.

 

Mevlevihane Cami'de incelemelerde bulunan Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ifade ederek,'' 9 Mayıs 2024 tarihinde restore edilerek ibadete açılmıştı. Kilis'te 541 tane tescilli yapı bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de Mevlevihane Cami. Beyaz kesme taştan inşa edildiği için yöre halkı tarafından Ak Tekke olarak da anılmaktadır. Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapı 6 Şubat depremlerinin ardından restore edilerek hizmete açıldı. Şu anda da ibadet sürüyor"diye konuştu.

