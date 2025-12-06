Erdoğan’dan Maduro’ya kritik telefon
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, uluslararası gelişmeler ve bölgesel başlıkların ele alındığı öğrenildi. Ankara’nın küresel ölçekte temaslarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
