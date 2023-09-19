Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap ve İran ülkesine arabuluculuk eden Çin'e gidecek! Çok kritik mesajlar bekleniyor
Son dakika bilgisine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Perşembe günü Çin'i ziyaret edecek. Esad'ın ilk ve son Çin ziyareti yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşmişti.
Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu. Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte Perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi.
Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin, Ortadoğu'daki nüfuzunu giderek artırıyor.
DW Türkçe'nin haberine göre Suriye Devlet Başkanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu. Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte Perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi. Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.
Suriye geçen yıl Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.
Esad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşti.
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Esad 2022 Mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı.
Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.
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