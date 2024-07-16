Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga ve Gökçe büyük tuzağı ifşa etti: Bin yıllık hesabı Türkiye bozdu!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün kalkıştığı darbe girişimine ilişkin akit’e değerlendirmede bulunan Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Aga, “Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşsaydı bugün ne Suriye kalırdı, ne Filistin ne de Lübnan. 15 Temmuz darbe girişimi siyonist emperyalistlerin Türkiye’nin yönetimini ele geçirerek bölgeyi İsrail’e teslim etmek amacıyla hayata geçirmeye çalıştıkları bir darbe girişimiydi. Bölgedeki hesaplarına güçlü bir Türkiye tehdit oluşturduğu için Türkiye’nin yönetimini kendi kuklalarına teslim etmek üzere darbe yapmak istediler. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkıyla bütünleşerek darbeye karşı cesur duruşu bütün hesaplarını bozdu. O gece 5 bin DAEŞ’li terörist pikaplara binmiş, Türkiye’ye girmek için hazır bekliyordu. PKK’lı binlerce terörist de Türkiye’ye sızmak için sınırda hazır bekletiliyordu. Fakat Türk halkı darbeyi püskürterek onlara izin vermedi” dedi.

“Emperyalistlerin bin yıllık hesabını Türkiye bozdu”

Ortadoğu’daki kadim Müslüman topraklarında haçlı ve siyonist emperyalistlerin bin yıllık hesaplarının hâlâ sürdüğüne dikkat çeken Aga, “1492’de Gırnata’nın İspanya tarafından işgal edilmesiyle Müslümanların Endülüs hakimiyeti sona erdi. Büyük katliamlarla Müslümanlar Endülüs’ten sökülüp atıldı. Haçlılar Endülüs’ün ardından gözlerini Hicaz’a çevirdi. İspanya ve Portekiz donanmaları Kızıldeniz’e girerek Arabistan yarımadasında köprübaşlarını tutmaya girişti. 1517’de Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim 1517’de çıktığı Hicaz seferiyle kutsal toprakları Osmanlı’ya bağlayarak haçlıların ele geçirmesine engel oldu. Eğer haçlılar buraları ele geçirselerdi tıpkı Endülüs gibi Müslümanların kökünü kazıyarak İslam’a büyük darbe vuracaklardı. Türkler, o zamanlardan beri Hicaz ve Filistin’deki kutsal toprakları haçlılara karşı koruyarak Araplara da güvence olmuşlardır. Bugün de Türkiye güçlendikçe yine bölgedeki emperyalist hesapları bozmaktadır. Güçlü bir Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaktadır. Müslümanların soykırıma uğratılmasının önündeki en önemli engel güçlü Türkiye’dir. Türkiye güçlendikçe Afrika’daki yoksul ülkelere de elini uzatmakta, emperyalist sömürüsüne engel olmaktadır. İşte tüm bu gerekçelerle Türkiye siyonistler ve emperyalistler için tehdit oluşturmaktadır. 15 Temmuz 2016’da kalkıştıkları darbe girişimiyle kukla bir FETÖ yönetimini başa getirip Türkiye’yi tıpkı Suriye gibi iç savaşa sürükleyip, doğu ve güneydoğuyu kopartıp kurulacak büyük İsrail’e peşkeş çekeceklerdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki cesur Türk halkı buna izin vermedi” şeklinde konuştu.

“Büyük İsrail projesinin temelini atacaklardı”

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, 15 Temmuz darbe girişimi ABD’nin kendi politikaları ekseninde hareket edip, ülkelerde hükümet değişikliği yaparak ülkeleri ele geçirme planının Türkiye ayağıdır. Suriye, Libya, Irak, Cezayir, Tunus, Mısır gibi ABD ekseninde hareket etmeyen ülkelere sözde ‘Arap Baharı’ adı verilen ‘Kara Kış’ getirilirken, Türkiye de ABD’nin siyasi gücü olarak bilinen FETÖ ile ele geçirilmeye çalışıldı. Yıllarca süren ve ilmek ilmek işlenen ve devletin kılcal damarlarına sızan Fetöcülerin artık sahneye çıkması gerekiyordu. CIA ve MOSSAD destekli bu örgüt, tasfiye edileceğini anladığı andan itibaren harekete geçmeye başladı ve sonuçta Türk halkının feraseti ve dik duruşu ile demokrasisine sahip çıkması sonucu ağır bir yenilgiye uğradı. Peki içeride bu hainler başarılı olsaydı ne olurdu? Evet, o zaman ABD’nin ‘Kara gücüm’ dediği başta PKK terör örgütü olmak üzere diğer ABD menşeli DEAŞ ve türevleri harekete geçerek ABD’nin kendilerine pay ettiği bölgeleri işgal ederek büyük İsrail projesinin temellerini atacaklardı. Türk halkı darbe gecesi canını esirgemeden silahların, tankların önünde durarak hainlere geçit vermedi. Ancak unutmamak lazım ABD destekli tüm bu örgütler halen varlıklarını sürdürmekte ve hain plan halen işletilmek istenmektedir” görüşünü dile getirdi.

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