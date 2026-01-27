Suriye Cumhurbaşkanı Şara Putin ile görüşecek

Suriye basını, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yarın Moskova’yı ziyaret ederek Rusya lideri Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Aralık 2024’te yönetimin el değiştirmesinin ardından 15 Ekim 2025’te ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Şara, bu kez daha kapsamlı bir dosyayla Rusya’ya gidiyor.

Ziyarete ilişkin henüz iki ülkeden de resmi bir onay gelmese de, görüşmenin odağında Suriye’deki Rus askeri varlığı ve ekonomik iş birliğinin olduğu belirtiliyor.

ESED'İN İADESİ YİNE GÜNDEMDE

Özellikle Beşşar Esed’in Rusya’ya sığınmasının ardından Şam yönetiminin iade talebi bu ziyaretin en hassas noktasını oluşturuyor.

Şara’nın, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerinin güvenliğini garanti ederek karşılığında Esed’in yargılanmak üzere iadesini talep etmesi bekleniyor.

Ayrıca savaş sonrası Suriye’nin yeniden inşası kapsamında Moskova’nın enerji ve gıda desteği de masadaki ana başlıklar arasında yer alıyor.