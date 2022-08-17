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Gündem Suriye basınından dikkat çeken Türkiye iddiası
Gündem

Suriye basınından dikkat çeken Türkiye iddiası

Suriye'de yerel basın kaynaklarında Türk İHA’sının Suriye’de görüldüğünü ve Türkiye'nin Haseke, Rakka ve Halep'teki bölgelerde üslendiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 21:02:00 -
Suriye basınından dikkat çeken Türkiye iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Suriye’ye olası operasyon sinyali vermesinin ardından gözler bu noktaya çevrildi. Bölgede medya kaynaklarında önemli bir iddiaya yer verildi. Suriye resmi ajansı SANA, sınıra yakın bölgelerde Türk İHA’sı görüldüğünü ve Türkiye’nin Haseke, Rakka ve Halep’teki sınır bölgelerine konuşlandığını iddia etti.

26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonuç bildirgesinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadeleriyle Suriye'ye yeni bir askeri harekat sinyali verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli hat kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce açıklamalarında, "30 kilometre derinliğinde güvenli hat kuracağız, terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir." demişti.

'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA; Halep kırsalında Cerablus kentine komşu sınır kentlerdeki camilerde hoparlörlerle vatandaşlara uyarılarda bulunarak halkın dışarı çıkmaması konusunda uyarı yapıldığını yazdı.

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Yorumlar

Okur

İşgalcı ABD ve Rusya’ya Allah ın laneti üzerine olsun

2.israil kurdurmayacagiz ic-dis haydut tetoristler kudursun

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