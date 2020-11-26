  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak
Aktüel

Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:49:42 -
Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmeleri 30 Kasım'da Cenevre'de başlayacak

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi 4. tur görüşmelerinin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen himayesinde 30 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in sözcüsü Jennifer Fenton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı'nın (Khawla Matar), BM Güvenlik Konseyine (dün) bildirdiği gibi, Anayasa Komitesi "küçük grup" üyelerinin 30 Kasım-4 Aralık'ta Cenevre yapacağı dördüncü tur görüşmelerine ilişkin planlamalar son halini alıyor." ifadesini kullandı.

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Beşşar Esed rejiminin, sivil toplum kuruluşlarının ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan yazım ekibinin Cenevre'de yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, 4. tur görüşmelerinde, ağustos ayında gerçekleşen son turun da gündem maddesi olan "ulusal kurumlar ve ilkelerin" ele alınacağı bildirildi.

- 5. tur görüşmeleri de ocak ayında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınının engel olmaması durumunda tarafların ocak ayında 5. tur görüşmelerinin düzenlenmesi için anlaştığı belirtilen açıklamada, bu turun gündeminin ise "anayasanın temel ilkeleri" olacağı aktarıldı.

Pazartesi başlayacak toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütecek.

15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aradan sonra 3. tur görüşmeleri için ağustosta Cenevre'de yeniden bir araya gelmişti.

3. turun ardından AA'ya konuşan muhaliflerin eş başkanlığını yürüten Bahra, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek yeni anayasanın yazımı için "küçük bir adım" atıldığını belirterek "Son tura göre, toplantıların genel anlamda olumlu geçtiğini söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’
Dünya

Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’

“Dünyanın ilk tesettürlü modeli” diye servis edilen Somali asıllı Amerikalı manken Halime Aden, mesleğe başladığı için pişman olduğunu belir..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay