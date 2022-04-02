Pek çok kişi süresiz nafaka konusunda mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor ve konu hakkında bir kararın çıkmasını bekliyor. Peki, süresiz nafaka kaldırılacak mı?

Süresiz nafaka son durum | Süresiz nafaka ne zaman kalkacak 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk'te süresiz nafaka konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yanık, "Benim yaklaşımım çok açık. Her çifte nafaka verilmiyor. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünün farkındayım. Nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Nafaka üzerinden kadınların hakları hedef alınmamalı. Nafaka süresiz olmak zorunda değildir. Süresiz nafaka diye bir mecburiyet yok. Nafaka taraflara göre belirlenir. Nafaka süresiz değildir, Yargıtay süreli nafakaya hükmedebilir. Hukukta takdir hakkı vardır, her olayın kendi özelliklerine göre bir esneklik sağlayabilmek için. Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir. Yasada bunun önünde bir engel yok” dedi.