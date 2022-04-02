  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Süresiz nafaka son durum | Süresiz nafaka ne zaman kalkacak 2022?
Ekonomi

Süresiz nafaka son durum | Süresiz nafaka ne zaman kalkacak 2022?

Boşandıkları eşlerine süresiz nafaka ödeyenler sık sık konu hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. Konu hakkında son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Peki, süresiz nafaka kaldırılacak mı? Süresiz nafaka yeni şartlar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-04-02 13:44:00 -
Süresiz nafaka son durum | Süresiz nafaka ne zaman kalkacak 2022?

Pek çok kişi süresiz nafaka konusunda mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor ve konu hakkında bir kararın çıkmasını bekliyor. Peki, süresiz nafaka kaldırılacak mı?

Süresiz nafaka son durum | Süresiz nafaka ne zaman kalkacak 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk'te süresiz nafaka konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yanık, "Benim yaklaşımım çok açık. Her çifte nafaka verilmiyor. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünün farkındayım. Nafakaların yüzde 66'sı ödenmiyor. Nafaka üzerinden kadınların hakları hedef alınmamalı. Nafaka süresiz olmak zorunda değildir. Süresiz nafaka diye bir mecburiyet yok. Nafaka taraflara göre belirlenir. Nafaka süresiz değildir, Yargıtay süreli nafakaya hükmedebilir. Hukukta takdir hakkı vardır, her olayın kendi özelliklerine göre bir esneklik sağlayabilmek için. Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir. Yasada bunun önünde bir engel yok” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay