Süresiz nafaka ne zaman kalkacak? Meclis’ten süresiz nafaka çıktı mı? Nafakada son durum ne?

Türkiye’de aile yapısını paramparça eden süresiz nafakaya her geçen gün yeni bir mağdur ekleniyor. Süresiz nafaka konusunda Adalet Bakanlığının bir an önce adım atmasını bekleyen nafaka mağdurları, süresiz nafakının ne zaman çıkacağını araştırıyor. Süresiz nafakada son durum ne? Süresiz nafaka Meclis’e ne zaman gelecek? Süresiz nafaka mağdurları, nafaka sisteminin adil hale getirilmesi için yasa değişikliğin yapılmasını beklerken, cuma günü TBMM’nin 2,5 aylık yaz tatiline girecek olması sorunlarına çözüm bekleyen nafaka mağdurlarını üzdü.

Süresiz nafaka mağdurlarının beklediği düzenleme TBMM’nin cuma günü itibariyle yaz tatiline girmesiyle bir başka bahara kaldı. Bazı kadınlar nafakadan faydalanmak için sigortasız günlük işlerde çalışırken bazıları da resmi nikah kıymadan evlenerek önceki eşlerinden nafaka almaya devam ediyorlar. Süresiz nafaka mağdurları ise, sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Süresiz nafaka mağduru Ayla Ilgar’dan feminist kadın gruplarına tepki. yeniakit.com.tr’den Mehmet Özmen’in haberine göre,Kendisini “Süresiz nafaka mağduru ikinci eş” olarak tanıtan Ayla Ilgar, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Mor Çatı, Türk Kadınlar Birliği, Kadın Dayanışma Vakfı ve KADEM gibi feminist grupların süresiz nafakayla ilgili dile getirdikleri iddiaların aksine dikkat çeken ifadelerde bulunarak, “Kadın STK’larına sesleniyorum; ben taş fabrikasında çalışıyorum. ‘Kadınlar mağdur olur, iş sahası yok’ diyenlere en güzel cevap benim.” sözleriyle tepki gösterdi.

“Kısa süreli evlilik nedeniyle 5 yıldır nafaka ödüyoruz”

Süresiz nafaka mağduru Ayla Ilgar, Yeniakit.com.tr WhatsApp hattına gönderdiği videoda yaşadıklarını anlattı. Ilgar, “Eşimin kısa süreli evliliği nedeniyle 5 yıldır nafaka ödüyoruz. Özellikle bu videoyu çektim...Nedeni ben orta ağır sanayide çalışıp üç çocuğunu bakmakla yükümlü olan bir kadınım. Eşim hiçbir bağı kalmamış el olmuş bir kadına ödediği paralar yüzünden evlatlarımızın giderlerini karşılayamıyor.” şeklinde konuştu.

“Biz ikinci eşlerde mi boşanalım?”

Süresiz nafakanın kaldırılması yönündeki tartışmalarına karşı çıkan feminist sözde kadın gruplarından gelen ‘kadın mağduriyeti’ edebiyatının bir kez daha yalan olduğu ortaya çıkarken aslında süresiz nafaka nedeniyle yeni kurulan yuvaların da nasıl dağıldığını yeniakit.com.tr’ye anlatan Ayla Ilgar, “Yeter artık, çözüm istiyoruz. Evlatlarımızın rızkını el olmuş bir kadına vermek istemiyorum. Biz ikinci eşlerde mi boşanalım?” diye seslendi.

“Yeter artık adalet istiyoruz!”

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren ve toplumun en değerli yapı taşı olan ailenin huzura kavuşması için süresiz nafaka düzenlemesinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten süresiz nafaka mağduru ikinci eş Ayla Ilgar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemize geleceği karanlık evlatlar mı bırakalım? Bizler çok mağduruz. Buradan devlet büyüklerime, yönetmeye talip olanlara, bütün kadın derneklerine, hakimlere, avukatlara, barolara sesleniyorum; bende mağdurum. Kadınım, hem de üç çocuğuyla yaşam mücadelesi verip yuvasını kurtarmaya çalışan ikinci eşim. Bunu demeye utanıyorum, maalesef ikinci eşim. Yeter artık adalet istiyoruz. Süreli nafaka istiyoruz. Duyun sesimizi. Yardım edin.”