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‘Süresiz nafaka mağduruyum’

Akit süresiz nafaka mağdurlarının hikayelerini gündeme getirmeye devam ediyor. “4 aylık bir evliliğe 10 yıldır nafaka ödüyorum ve kızımı göremiyorum” diyen Hacı Ünlü, “Bu adalet mi, insanlık mı, vicdan mı, bizim tek istediğimiz devlet büyüklerimizden yetkililerden bir an önce bu duruma dur demeleri. Biz mağdurları bu durumdan kurtarsınlar, babasız büyüyen çocuklarımıza yazık değil mi? Onların suçu ne?” dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 09:49
‘Süresiz nafaka mağduruyum’

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Süresiz nafaka mağdurları bir an önce sorunlarının çözümü için atılacak somut adımları beklerken, Akit mağdurların hikayelerini gündeme getirmeye devam ediyor. 2008 yılında evlendiğini ve 2009 yılında da boşanma davası açıldığını ifade eden Hacı Ünlü adlı baba, “Evli olduğum kişi boşanma davası açtığında hamileydi. Boşanma sebebi de annesinin ve babasının kendisini doldurmasıydı. Ayrıldığım kişinin abisine benim kız kardeşimi istediler biz de ‘olmaz vermeyiz’ deyince biz size verdik siz bize kız vermediniz diye kızlarını ayırdılar” diye mağduriyetini dile getirdi.

3 ay cezaevinde yattım

Evliliğim 4 aya yakın bir zaman sürdü” diyen Ünlü, şöyle devam etti: “Boşanma davası açılır açılmaz tedbir nafakası bağlandı. Tedbir nafakası bağlandı ama ödeyemediğim için şikayetçi oldular ve 3 ay cezaevinde yattım. Bu arada ayrıldığım kişi doğum yaptı bir kızım oldu. Boşanma mahkememiz 2 yıla yakın sürdü. Mahkeme hem çocuğa hem ayrıldığım kişiye nafaka bağladı. Bir de maddi manevi tazminat bağladı. Kızım şu anda 10 yaşında ama ben sadece iki defa görebildim. Nedeni ise çocuk icrası. Sayın devlet büyüklerimize, yetkililere soruyorum; 4 aylık bir evliliğe 10 yıldır nafaka ödüyorum ve kızımı göremiyorum bu adalet mi? İnsanlık mı? Babasız büyüyen çocuklarımıza yazık değil mi?

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:49
  1. Ankara
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