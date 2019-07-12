Süresiz nafaka mağduru endişeli! Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen nafaka konusunda somut bir adım atılmaması süresiz nafaka mağdurlarını endişelendiriyor.

Resul Ekrem Şahan Ankara Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen nafaka konusunda somut bir adım atılmaması süresiz nafaka mağdurlarını endişelendiriyor. Süresiz Nafaka Platformu kurucularından İlhan Ergincan, bu konudaki endişelerini şöyle dile getirdi: “Seçimden seçime bizleri hatırlayan, seçimden önce ekranlardan inmeyen siyasiler, seçim bitince körler, sağırları oynamaya başladılar. Mağdurların ağzına bir parmak bal çalanlar bizleri saf sanmasınlar. Süresiz nafaka ve çocuk haczi mağdurları olarak bizleri sadece seçim zamanı hatırlayan siyasilere, ‘aileler yıkılsın’ diye çaba gösteren dernek ve platformlara hakkımızı helal etmiyoruz.”

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