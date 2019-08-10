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Süresiz nafaka mağdurlarının feryadı: Bu, ailelerimizden uzak son bayram olsun

Süresiz nafaka mağdurları bir an önce sorunlarının çözümü için atılacak somut adımları beklerken, bu bayram da nafakayı ödeyemedikleri gerekçesiyle hapishanede oldukları için çocuklarını göremeyecekler. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, “Her fırsatta çocuğun üstün yararı bizim için önemli diyen hükümetimiz maalesef çocuklarımıza babalarından uzak bayramlar yaşatmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:20
Süresiz nafaka mağdurlarının feryadı: Bu, ailelerimizden uzak son bayram olsun

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Süresiz nafaka mağdurları bir an önce sorunlarının çözümü için atılacak somut adımları beklerken, bu bayram da nafakayı ödeyemedikleri gerekçesiyle hapishanede oldukları için çocuklarını göremediler.

“On binlerce mağdur ailelerine hasret!

Giderilmeyen Süresiz Nafaka sorunlarından dolayı evliliklerin azaldığını ve boşanmaların arttığına dikkat çeken Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucusu İlhan Ergincan, “Her fırsatta çocuğun üstün yararı bizim için önemli diyen hükümetimiz maalesef çocuklarımıza babalarından uzak bayramlar yaşatmaya devam etmektedir. Ödeme gücü olmayan, işsiz olan ve bu yüzden ayrılığa düşmüş, terk edilmiş nafaka mağdurunun bir de tazyik hapsi ile cezalandırılması adaletsizliktir. Hırs, intikam ve parayı evliliklerden üstün tutan tarafın vicdansızlığına çanak tutan adaletimiz bu bayram da on binlerce nafaka mağdurumuzu ailelerine hasret bırakmıştır. Vebali bu yasayı sürekli erteleyen hükümetimize, bu yasa çıkmasın diye hareket eden Kadem, Mor Çatı, feminist dernekler ve bu derneklere destek veren CHP’nin üzerinedir. Herkes bilsin ki babasından uzak bayram değil, yas tutan bir çocuğun gözyaşının hesabını ahirette veremezsiniz” diye konuştu.

Çocuklar babalarından ayrı bayram geçirecek!

Ergincan şöyle devam etti: “Sizler evlatlarınıza sarılıp, bayramlarını kutlarken, onlara bayramlık kıyafetler alıp, harçlıklar verirken nafaka hapsinden dolayı babalarından uzak olan çocukları yetim ve öksüz bıraktınız. Ülkemizde bitmek bilmez seçimlerden dolayı hep ertelenen Süresiz Nafakaya adil süre ve çocuk haczi kanunları mağdurlar yaratmaya devam etmektedir. Velayeti elinde bulunduran annenin ihtirasları ve intikam duygularından dolayı çocukları babadan ayrı bayram geçirmesini sağlayan, boşanmış anneler sizler de bunun hesabını ahirette veremeyeceksiniz.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:20
  1. Ankara
  2. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu
  3. Kadem
  4. Mor Çatı
  5. İlhan Ergincan

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  • AbdrhmanAbdrhman43 dk önce
    Nafaka mağdurları için Herhalde abd den emir bekliyor akp.

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