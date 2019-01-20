"Süresiz nafaka evlilikten soğutuyor"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan 'Süresiz Nafaka' ile ilgili henüz bir düzenleme yapılmadı. 10 Ekim 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından ortak düzenlenen çalıştay sonrasında konuyla ilgili kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmamışken beklenen müjdeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Gül süresiz nafaka ile ilgili yöneltilen soruya "çalışma yapıldığını" söyleyerek cevap verd. Bakan Gül "Süresiz nafaka konusunda bir çalışma yapıldığını, mağduriyetlerin kaldırılması için yapılacak düzenlemelerin yeni mağduriyetler doğurmaması gerektiğini" ifade etti.

Süresiz nafaka 30 yıllık kanayan yara

BİA Platformu Başkanı İlknur Birsel Büyükakça, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamaları Yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. Büyükakça açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün nafakaya adil düzenleme yapılması hakkındaki çalışmalarda sona gelindiği şeklindeki açıklamaları 30 yılın mağdurlarına ve ailelerine umut olmuştur. 100 Günlük icraat programında yer alan Türkiye'nin otuz yıllık kanayan yarası Süresiz Yoksulluk Nafakasının kriterlere göre süreli hale getirilmesini, düzenlemenin sayıları milyonları aşmış mağdur ve mağdur aileleri adına seçim öncesi yapılmasını talep etmekteyiz. Bugün bu kanunun değişmesine bazı kadın sivil toplum kuruluşları dışında karşı çıkan bulunmamaktadır. Adil düşünce sahibi tüm hukukçular, bu yasada hakkaniyet istemekteler"

Süresiz nafaka erkeği evlilikten soğutuyor

Büyükakça, "Biz BİA Platformu olarak boşanma davası açıldıktan sonra; çocuksuz boşanmalarda üst sınırın 1 yıl, çocuklu boşanmalarda ise üst sınırın 5 yıl olmasını, süre sonunda kadın gerçekten mağdursa Sosyal Devletin devreye girmesini talep ediyoruz. Bizler ne kadın ne de erkek mağdur olmasın istiyoruz. Boşanma Hukuku'nda adil denge adına verdiğimiz mücadele ailenin korunması ve toplumda oluşturulmak istenen cinsiyetler arası kutuplaştırmaya ve nefrete son vermek adınadır. Kadının güçlenmesini, çalışmasını engelleyen, kayıtsız çalışma, nikahsız yaşama nedeni olurken aynı şekilde erkeği evlilikten soğutan, iş hayatında gelişmesini engelleyen, yeniden evlilik yapanların eşlerini, çocuklarını mağdur eden, ömür boyu olması nedeniyle insanın tüm yaşamına ipotek konulmasına neden olarak taraflar arasında ömür boyu husumete sebep olan ,hapis cezalarıyla birlikte 30 yıldır milyonlarca insana zulmü yaşatan 4721 sayılı TMK nın 175. Maddesi olan Süresiz Yoksulluk Nafakasının süreli olması ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından belli kriterlere göre hazırlanan yasa tasarısının tamamlanarak bir an önce Aile kavramınızı çökerten bu yasaya 'süreli nafaka' yasasının çıkarılmasını acil olarak talep ediyoruz. Nafaka borcu sebebiyle hapis cezalarına da son verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

'Adil nafaka' düzenlemesi topluma ne sağlayacak?

BİA Platformu Başkanı Büyükakça, süresiz nafaka sorununun çözülmesinin topluma yararlarını da şu şekilde sıraladı:

1- Bu yasayla ilgili yapılacak hakkaniyet ölçülerindeki düzenlemeler uzun yıllar mağduriyet yaşayanların yaralarına ilaç olacak.

2- Bundan sonra yaşanacak boşanma davalarında kişilerde adalete karşı güven duygusu oluşturarak ötekileştirilme duyguları ve depresyon yaşanmayacak.

3- Nafaka hapisleriyle işsiz insanlar cinnet noktasına gelmeyecek. Boşanma ve sonrası süreçlerde ekonomik ve psikolojik baskı nedeniyle kadına şiddet olayları olmayacak.

4- Bu konudaki yasal düzenlemeler sonucu nafaka hapsine gerek kalmayacak. Süre sınırı konduğu takdirde bu süreyi ve borcunu bilen ve haksızlığa uğramışlık sendromunu aşan kişi bir şekilde borcunu ödeyecektir.

5- Gerek kadın, gerek erkek sigortasız ve kaçak çalışmak zorunda kalmayacaktır.

6- Erkekler evlenmekten korkmayacak. Evlilik oranları artacak.

7- 2. evlilikler, eşler, çocuklar huzura kavuşacak.

8- Genç kadın çalışmadan nasıl yaşarım yerine, ayaklarım üzerinde nasıl durabilirim diye düşünmeye başlayacak ve daha üretken hale gelecektir ki günümüzde engelli insanların bile çalıştığı, çalışmak için gayret gösterdiği görülmektedir.

9- Sözlü beyanla İftiraya uğrayan ve ağır tazminat ile nafaka mahkumu edilen orta ve üst gelire sahip erkeklerden bazıları ise, üzerindeki mal varlığını başkalarının üzerine kaçırmak durumunda kalmayacak. Özetle bu yasal haksızlıklar düzenlendiğinde kadın eline geçen fırsatı kaçırmamak için mülkü varsa bunu bir şekilde gizleyemeyecektir.