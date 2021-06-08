Süresi dolacak pek çok vergi için 31 Mayıs hareketliliği yaşıyor! Mükellefler için kritik gün

Borç yapılandırması taksitinden birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine, emlak vergisinin birinci taksitinden bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimlerine kadar pek çok vergiye yönelik süreler bugün sona erecek.

Yapılandırmada 2. taksit

Mükellefler, süresi bugün dolacak vergiler için yoğunluk yaşıyor. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3’üncü taksit ödeme dönemi 1 Mayıs’ta başlamıştı. Bu taksite ilişkin ödeme süresi bugün sona erecek. Ayrıca, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17’nci taksit ödemesi için de son gün. Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından yapılabiliyor. Başkanlığın www.gib.gov. tr adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılması mümkün bulunuyor. Banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ya da PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Emlak ve çevre vergisi

Tam kapanma sürecinde gelen talepler ve sokağa çıkma uygulaması nedeniyle, 2021 yılı 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de uzatılmıştı. Buna göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri bugünün sonunda dolacak. Kovid-19 nedeniyle mücbir sebep halinden etkilenip, daha sonra faaliyetlerine yeniden başlayan mükellefler için de son ödeme günü geldi. Bu mükelleflerin de ekim-kasım-aralık 2020 dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerine yönelik vergilerini bugünün sonuna kadar ödemesi gerekiyor. 2021 yılına ilişkin emlak ile çevre temizlik vergilerinin birinci taksit ödeme süreleri de bugün sona erecek.

Vergi indirimerinin süresi dolacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan vergi indirimlerinin süresi de bugün dolacak. Buna göre, iş yeri kira stopajlarından alınan vergi yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüş, iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti.