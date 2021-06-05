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Ekonomi Sürekli iş göremezlik maaşına başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Sürekli iş göremezlik maaşına başvuru şartları nelerdir?

İş göremezlik maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanmaktadır. İşlerinde kaza geçirenlere tanınan bir hak olan iş göremezlik maaşı, SGK’nın belirlediği bazı şartlar karşılığında alınmaktadır. Peki, sürekli iş göremezlik maaşına başvuru şartları nelerdir? Sürekli iş göremezlik maaşı nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 21:45:00 -
Sürekli iş göremezlik maaşına başvuru şartları nelerdir?

İş kazaları nedeniyle birçok vatandaş iş göremezlik raporu alıyor. Söz konusu raporla SGK’ya başvuruda bulunan vatandaşlar, bazı şartları da taşıyorsa iş göremezlik maaşı alabiliyor. Peki, bu şartlar nelerdir? Sürekli iş göremezlik maaşı nasıl alınır?

Sürekli iş göremezlik maaşına başvuru şartları nelerdir?

Sürekli iş görmezlik maaşı alabilmek için öncelikle en az yüzde 10 oranında mesleki anlamda kaybın yaşanmış olması gerekir. Bu tespit Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından raporlanır. Bu raporlara kapsamında Kurum Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü kaybı ve maluliyet oranları belirlenerek ödeneğin bağlanıp bağlanmayacağı belirlenir.

Sürekli iş göremezlik maaşı kesilir mi?

Sürekli iş görmezlik maaşı alan kişiler SGK tarafından talep edilmesi durumunda tekrar muayene olur. İlgili kurumlarca yapılan muayene sonucu gelir bağlanan sigortalı işçinin malullük oranında artış varsa gelirin yeniden hesaplanması gerekir. Ancak muayene sonucu malullük oranının maaş bağlanmasını gerektiren sınırın altında kaldığı takdirde gelir muayeneyi takip eden ayın başından itibaren kesilecektir.

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