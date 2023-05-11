Sürekli esneyenler dikkat! Çok tehlikeli olan o hastalığa...

Sürekli esneme halinin kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu durumdaki kişilerin hekimlere başvurmaları gerektiğini tavsiye ediyor.

Çevrenizde esneyen insanları görmüşsünüzdür, İlk andan normal olarak algılansa da devam eden sürekli esneme hali-durumu normal olarak karşılanmaz.

Kulak burun boğaz (KBB) uzmanları Esnemek istemsiz gerçekleşen bir reflekstir, parasempatik sistemin aktif olduğunu, stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir. Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde, sabah uykudan yeni kalktığınız zaman, yatma saati gelmiş kişilerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür. Bu fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.

"Sürekli esneme hali kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir"

Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan ve sürekli esnemeye devam eden kişilerden uyku bozukluğunun belirtisinin sürekli esneme olduğunu kaydeden uzmanlar, "Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyne oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir. Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır. Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de art arda isteyen kişilerde birtakım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir." diyor.

"Uyku esnasında nefeste kesilme olduğunda beyne ve kalbe oksijen gitmeyerek kalp krizi riskini artırır"

Nefes alışverişinin sağlıklı olmamasının önemli bir sorun olduğunu belirten uzmanlar, "Normal bir insanın uyku esnasında ağızının kapalı, burundan nefes alıp vereceğini, burnu tıkanık olan kişilerin uyku esnasında ağızdan nefes almaya başladığı ve boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uykuda solunum durması yani uyku apnesi oluşur. Uyku esnasında nefeste kesilme olduğunda beyne ve kalbe oksijen gitmeyerek kalp krizi riskini artırır ve beynin uyku ihtiyacını karşılayamadığından sürekli uykuya eğilim olarak esneme hali refleks olarak ortaya çıkar. Yani uyku apnesinden dolayı yeterli uyuyamayan beyin (oksijen alamayan) sürekli uyumak istediğini vücudunuza gösterecek." şeklinde bilgilendirmelerde bulunuyor.

"Uyku apnesi tedavi edilen hastalarda kalp krizi ve hipertansiyon oranlarında belirgin azalma sağlanmıştır"

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"Sürekli esneyen kişiler öncelikle Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına muayene olmalı, yapısal problemler varsa düzeltilmeli, yapısal problem yoksa uyku testi ile değerlendirilerek ayrıntılı teşhis konmalı." şeklinde tavsiyelerde bulunan uzmanlar, şunları söylüyor:

"Uyku apnesi hastaları sabahları yorgun kalkar, uyudukları uyku kendilerine yetmez, iş yerinde sürekli uykuya eğilimli olurlar, konsantrasyon güçlüğü unutkanlık ve çabuk sinirlenme belirtilerini taşırlar. Uyku apnesi olan kişiler araç başında uykuya dalarak trafik kazası yapar, oturdukları yerde aniden uykuya dalabilirler. Uyku apnesi uyku testiyle teşhisi doğrulandıktan sonra burun ve boğaz bölgesine yapılan koruyucu cerrahiler ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedaviden fayda görmeyen gruplara gece uykuda ağıza ve burna takılan maske tedavisi verilebilir. Uyku apnesi tedavi edilen hastalarda kalp krizi ve hipertansiyon oranlarında belirgin azalma sağlanmıştır." (İLKHA)