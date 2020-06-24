Sürekli "ekonomi battı" edebiyatı yapan Portakal bakın nerede
Kapitalist ABD'nin Türkiye'deki ayağı olan FOX TV'de sunduğu haberlerde sürekli "ekonomi bitti, insanlar aç" edebiyatı yapan Fatih Portakal, lüks yatıyla tatile çıktı.
ABD menşeli FOX TV'de haber sunan ve kanal ile yollarının ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal, büyük tepkiye neden olan bir video yayınladı.
Yatında video çeken Portakal, iddialara ilişkin, "Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Assos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım" dedi.
Yayınlarında sürekli ekonominin bittiği ve insanların yoksullukla mücadele ettiğini savunan Portakal'ın lüks yatından görüntü yayınlaması tepkileri beraberine getirdi.