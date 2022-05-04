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Ekonomi Süre verilerek uyarı yapıldı! Suriyelilerin bütün paralarına el konulacak
Ekonomi

Süre verilerek uyarı yapıldı! Suriyelilerin bütün paralarına el konulacak

Uluslararası para platformu Binance, Suriyelilerin hesaplarını 5 Mayıs'ta kapatacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 17:30:00 - 2022-05-04 17:49:39
Süre verilerek uyarı yapıldı! Suriyelilerin bütün paralarına el konulacak

11 yıl önce başlayan iç çatışmanın devam ettiği Suriye'ye yönelik ABD ve Birleşmiş Milletler'in yaptırımından sonra dünyanın en büyük uluslararası kripto para platformu Binance de harekete geçti.

Binance, 5 Mayıs itibariyle Suriyelilerin hesaplarını kapatacağını bildirdi.

5 Mayıs'a kadar süre verildi!

Binance, Birleşmiş Milletler’in yaptırımlarına karşı bir önlem olarak Suriye vatandaşlığı taşıyanların hesabının kapatılacağını açıkladı. Ineb Beledi’nin haberine göre; Binance, Suriyelilere hesaplarını kapatmaları ya da coinlerini başka platformlara yönlendirmeleri için 5 Mayıs’a kadar süre verdi.

Binance yetkilileri tarafından gelişmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sıriye yayın organı Orient TV, Binance'ın kararını, "Suriye pasaportunun laneti" ifadeleriyle duyurdu.

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