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‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’ sahiplerini buluyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler açıklandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’ sahiplerini buluyor

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalan projeler açıklandı. 15 kategoride ‘Sürdürülebilirliğin Oscarları’nı kazanan firmalar, 17 Ekim’de  yapılacak törende açıklanacak.

Finale kalan projelerden bazıları ise şöyle:

Enerji yönetimi

-ASTER TEKSTİL: Eco-Factory

-BESLER GIDA: Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik

-HAYAT KİMYA: Deterjan Prosesi Trijenerasyon Tesisi Projesi

Karbon yönetimi

-TURKCELL: Dergilik

Atık yönetimi

-Başakşehir Belediyesi: Sıfır Atık Sistemiyle Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemlerinin Entegrasyonu

-BEYKOZ BELEDİYESİ: Yeşil Okul Projesi

-FERRERO FINDIK: Fındık Tarımında Bitkisel ve Hayvansal Kompost

Su yönetimi

-KEREVİTAŞ: Tatlı Mısır Damla Sulama Prim Sistemi

-KORTEKS: Suyun Endüstride Verimli Kullanılması

-ÜLKER: Sürdürülebilir Su Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi

-FERRERO FINDIK: Ferrero Değerli Tarım Programı

-KEREVİTAŞ: Sözleşmeli Tarım

-OLAM PROGIDA: Olam Progıda Sorumlu Tedarik Zinciri

-TÜPRAŞ: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: Demiryolu ile Güvenli, Çevreci & Ekonomik Taşımacılık

-ÜLKER: Tedarik Zinciri Mükemmellik Yolculuğu

İşbirliği

-Pegasus Hava Yolları: Yarınlara Uçuyoruz Projesi

-TANAP: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Eğitime Uzanan Yol Projesi

-TARKEM: İzmir Tarihi Kent Merkezinin Canlandırılmasında Kamu - STK - Özel Sektör İşbirliği Modeli

-TETRA PAK: Sıfır Atık Eğitim Projesi

Sosyal etki

-Beykoz Belediyesi: Yeşil Okul Projesi

-DYO: Yarınlar İçin Değer

-EKER SÜT: Otizmli Bireyler Eker’le iş Gücünde

-FERRERO FINDIK: Bugün Benim Gelecek Benim

-HEPSİBURADA: Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü (GKTG)

-NTV Ortak Gelecek: 0 Atık

-SABANCI HOLDİNG: Sabancı Gönüllüleri Programı

-VAKIFBANK: VakıfBank Spor Kulübü

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

-ALSTOM: “İstanbul: Rengârenk Bir Bölge Merkezi”

-TANAP: Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı - Eğitime Uzanan Yol Projesi

Sürdürülebilirlik raporlaması

-AK-KİM: Ak-Kim Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017

-ÜLKER: Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Raporu

-VAKIFBANK: VakıfBank Sürdürülebilirlik Raporu

-VODAFONE TÜRKİYE: Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2018

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. sürdürülebilir iş modelleri
  4. Sürdürülebilirliğin Oscarları

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