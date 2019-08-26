Sürdürülebilir turizm için kardeş şehir Sinaia’da görüşmeler başladı

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi projesinin şehir eşleştirme ve uluslararası eğitim programı Sinaia’da başladı.

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak sürdürülebilir yapılar oluşturma hedefiyle, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye ve AB Arasında Şehir-Eşleştirme Hibe Programı (TWIN)” kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) işbirliğinde hazırlanan “Kuşadası -Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi” başlıklı projenin ikinci eğitim toplantısı Sinaia da başladı. Toplantının açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sinaia Belediye Başkanı Vlad Oprea ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Uluslararası Kardeş İlişkileri ve İşbirlikleri”, “Proje Yönetimi” ve “Toplumsal Cinsiyet” eşitliği konularının ele alındığı eğitim programına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kardeş şehrimiz Sinaia ile var olan ilişkilerimizin geliştirilmesine, bir yandan da çok önem verdiğimiz bir konu olan sürdürülebilir turizm alanında deneyim paylaşımına olanak sağlayacak bu projenin önemli çıktıları olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Kardeşliğimizi pekiştirecek yeni adımlar atacağız”

Başkan Ömer Günel, kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm İçin Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi’ni çok önemsediklerini belirterek “Sizlerle, 14 Mayıs tarihinde kentimiz Kuşadası’nda gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ardından güzel kentiniz Sinaia’da bir kez daha bir araya gelmenin mutluğunu yaşıyorum. Bu projenin bizler açısından önemi oldukça büyük. Bir yandan 2006 yılından bu yana kardeş şehir olduğumuz Sinaia ile var olan ilişkilerimizin geliştirilmesine, bir yandan da çok önem verdiğimiz bir konu olan sürdürülebilir turizm alanında deneyim paylaşımına olanak sağlayacak bu projenin önemli çıktıları olacağını düşünüyoruz. Gerek bu toplantı vesilesiyle gerekse de önümüzdeki süreçte geliştireceğimiz ortak projeler ve iş birlikleri aracılığıyla, kış turizmi alanında önemli bir merkez olarak ön plana çıkan kentiniz Sinaia’nın değerli paydaşları ile pek çok deneyim paylaşımında bulunacağımızdan ve dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirecek yeni adımlar atacağımızdan hiçbir şüphem bulunmuyor” dedi.

“Sürdürülebilir turizm anlayışına sahibiz”

İki şehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlenmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Sizlerin de ziyaret edip görme şansı bulduğunuz gibi kentimiz Kuşadası, doğal güzellikleri, tarihsel ve kültürel zenginliklerinden aldığı güçle 1970’li yıllardan itibaren ekonomisini turizm üzerine kurmuş bir bölge. Ancak turizm alanında etkin ve verimli bir gelişim gösterebilmenin temel koşulu sürdürülebilir bir anlayışa sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi olarak kentimizdeki turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik olarak turizmcilerimizle ve turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte çalışırken ‘sürdürülebilirlik’ anlayışını temel alıyoruz” dedi.