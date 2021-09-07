“Sürdürülebilir sanayinin” dijital adresi olacak

İSO Yeşil Blog’un iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi başta olmak üzere temiz teknolojiler, enerji ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi iş modelleri gibi konularda güncel ve sanayicilere yol gösterici içeriklerin adresi olması hedefleniyor.

İSO Yeşil Blog’da İSO sürdürülebilirlik vizyonunun temel çerçevesini oluşturan 5 tematik alan ile uyumlu olarak iklim değişikliği, sürdürülebilir sanayi, döngüsel ekonomi, işin geleceği/güvenli çalışma ve sürdürülebilir finans kategorileri yer alıyor. Yeşil Blog’da ayrıca sürdürülebilirlik alanında uzman konukların ağırlandığı yeşil gündem sohbetlerini kapsayan bir kategori de bulunuyor.