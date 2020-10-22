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Aktüel Sur’daki tescilli “Diyarbakır evleri” restore ediliyor
Aktüel

Sur’daki tescilli “Diyarbakır evleri” restore ediliyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesi, çukur kazan, barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen “Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu”nun tamamlandığı 9 Mart 2016’dan bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle büyük bir dönüşüm yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:02:00 -
Sur’daki tescilli “Diyarbakır evleri” restore ediliyor

İhya ve imar çalışmalarının sürdüğü ilçede Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Suriçi kentsel sit alanında yer alan Alipaşa Mahallesi ile terör saldırılarında zarar gören Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerindeki 347 tescilli Diyarbakır evinin restorasyonu için harekete geçildi. Bakanlıkça hazırlanan, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projeler kapsamında TOKİ tarafından restorasyon süreci yürütülüyor. Tescilli 347 Diyarbakır evinden 176’sında çalışmalar başlarken, avlusu, cumbası, eyvanı, havuzu, demir ve bazalt işlemeleri bulunan evlerdeki özgün doku korunacak. Restore edilecek evler yeniden hak sahiplerine verilecek.

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