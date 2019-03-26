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Süpürge sopasıyla başladığı halterde madalyalara abone oldu

- Gaziantep'te yaşayan ve ön yargılarına inat başladığı halterde süpürge sopasıyla antrenman yapan 14 yaşındaki Aysel Avcı, katıldığı şampiyonalardan madalyalarla dönüyor- 'Nasıl yapıyorlar?', 'Hayatta yapamam.' dediği halterde katıldığı ilk şampiyonada Türkiye ikincisi olan ve kısa sürede önemli aşama kaydeden Aysel Avcı, son olarak Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı- Aysel Avcı: "Hedefim milli takıma yükselerek Avrupa'da, olimpiyatlarda derece elde etmek"

26 Mart 2019 Salı 12:01
Süpürge sopasıyla başladığı halterde madalyalara abone oldu


GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaşayan ve ön yargılarına inat başladığı halterde süpürge sopasıyla antrenman yapan 14 yaşındaki Aysel Avcı, elde ettiği derecelerle başarıdan başarıya koşuyor.

Kıbrıs Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aysel Avcı, iki yıl önce okuldaki seçmeler sırasında halterle tanıştı. "Nasıl yapıyorlar?", "Hayatta yapamam" gibi çeşitli ön yargılarına inat haltere başlayan Aysel Avcı, bu alanda kendini geliştirmek için kolları sıvadı.

Haltere ilk başladığında zorlanan, süpürge sopasıyla antrenmanlar yapan 14 yaşındaki sporcu, idmanlarını aksatmayarak kendisini kısa sürede geliştirdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 26-28 Mayıs 2017'de Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Ferdi Halter Şampiyonası'nda minik kızlar +50 kiloda toplamda 89 kilo kaldırarak ikincilik elde eden Aysel Avcı, daha sonra katıldığı bazı organizasyonlardan da derecelerle döndü.

Aysel Avcı, son olarak Denizli'de 17-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 76 kilo kızlarda koparmada 58, silkmede 72 kilo kaldırdı, toplamda da 130 kiloya ulaşarak altın madalya kazandı.


- "Bu daha oturamıyor, nasıl yarışmalara katılacak"


Aysel Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulundaki seçmeler sayesinde halterle tanıştığını söyledi.

Halterle ilgili daha önce hiçbir bilgisinin olmadığını anlatan genç sporcu, "Bu sporla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Hatta internetten izlemiştim. Yaralananlar, bileklerini kıranlar oluyordu. 'Nasıl yapıyorlar?', 'Hayatta yapamam.' demiştim. Antrenmanlarda arkadaşlarım, 'Bu daha oturamıyor, nasıl yarışmalara katılacak?' diyorlardı. Seçmelere katıldıktan sonra ilk iki ay süpürge sapıyla oturuş yaptım. Sonrasında diğer hareketleri yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.


- "Kendime bakış açım değişti"


Haltere başladıktan sonra hayatının çok değiştiğine dikkati çeken Aysel Avcı, şunları kaydetti:

"İnsanların bana bakış açısı değişti. Kendime güvenim geldi. Şimdi kendime çok güveniyorum. En önemlisi kendime bakış açım değişti. Kendimle gurur duyuyorum. Madalya aldığımda ilk düşüncem, bana 'Yapamazsın.' diyenlere madalyayı göstermekti. 'Yapamazsın.' diyenlere laflarını iade ettim. Ankara'daki ilk yarışmamda, Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Sonra Okullar Arası Türkiye Şampiyonaları'nda iki birincilik ve ikincilik elde ettim. 15 yaş altı Türkiye ikinciliği kazandım. En son Denizli'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Hedefim milli takıma yükselerek Avrupa'da, olimpiyatlarda derece elde etmek. Herkese spor yapmayı tavsiye ederim."


- Hançer: "Sporla ders başarısı arttı"


Kıbrıs Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer, Aysel Avcı'nın iki yıldır halterle uğraştığını belirterek, ellerindeki bütün imkanları sporcuya seferber ettiklerini aktardı.

Aysel'in gayretlerini gördükçe umudunun arttığını dile getiren Hançer, "Çalışmalarını, gayretlerini gördüm. Gaziantep'te dereceler elde etti. Sonra bölgesel derece yapmaya başladı. Türkiye şampiyonlukları elde etti. Rekor kırdı, gurur verici bir şey. Elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Salon hazırladık. Başarı kazandığında ödüllendirdik, cesaretlendirdik. Sporla ders başarısı arttı. Her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Aysel'in uluslararası organizasyonlarda madalya alarak bizi onurlandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:01
  1. aysel avcı
  2. Gaziantep
  3. halter
  4. Türkiye Şampiyonası

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