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Aktüel

Şüphelilerin evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 22:11:25 -
Şüphelilerin evden hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de 3 şüphelinin bir evden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, saat 04.50 sıralarında Ulus Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki bir binanın otoparkına gelen, yüzlerinde koronavirüs salgını nedeniyle takılması zorunlu maske bulunan 3 şüpheli, çevrede keşif yaptı.

Şüphelilerden 2'si otoparkta beklerken diğeri binanın giriş katındaki evin penceresinden içeri girdi. Bu sırada ev sahibiyle karşılaşan şüpheli, pencereden atlayarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık girişimleri güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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