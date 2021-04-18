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Dünya Şüpheli şahsın üstünden şoke eden bir silah çıktı!
Dünya

Şüpheli şahsın üstünden şoke eden bir silah çıktı!

Gaziantep’te, polis ekiplerinin durdurduğu bir şahsın üzerinde suikast silahı çıktı. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılırken şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 18:01:00 -
Şüpheli şahsın üstünden şoke eden bir silah çıktı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dülükbaba Mahallesi’nde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerin durdurulan M.Y. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 1 adet suikast silahı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

 



 

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