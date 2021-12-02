Şüpheli ölümde önemli gelişme: 'intihar etti' demişlerdi, bıçakta parmak izine rastlanmadı!

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, savcılık ifadesinde, Elif'in intihar ettiğini iddia etti.

Güvenlik kamerası görüntüleri dosyada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten öldürme" yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, ​İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünden şüphelinin ifadesi doğrultusunda genç kadın ve failin kafe ve ölüm olayının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu. Kafedeki görüntülerde; şüpheli Tuğrul Akan'ın kafeye geldiğinde Elif'e sarılması, birlikte masaya oturmaları, kısa süre sonra Elif'in masadan hızla kalkıp taksiyle ayrılması, Tuğrul Akan'ın da peşinden gitmesi yer aldı. Olay yerindeki görüntüye ise aracın durması, şüphelinin araçtan inip tekrar binmesi yansırken, Elif'in araçtan indiğine dair görüntü yer almaması dikkat çekti.

Olaya ilişkin polis raporları ile şüpheli ve tanık ifadeleri de dosyaya girdi. Olayda kullanılan bıçakta sadece şüpheli Tuğrul Akan'a ait parmak izi bulunduğu, intihar ettiği ileri sürülen Elif'in parmak izine rastlanılmadığı yönündeki polis kriminal raporu da delil olarak dosyada yer aldı. Savcılık, bu rapor ve Tuğrul Akan'ın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Avukat karşı çıktı: 48 kilo, kaburgasını kendisi kıramaz!

Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, Tuğrul Akan'ın tutuklanması yönünde savcılığa 5 ay içinde verdiği 7 dilekçede, şüphelinin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti.

Avukat Yılmaz, dilekçelerinde, şüphelinin kendisinin ayrılmak istediğini söylediğini; ancak kafede tartıştıkları sırada Elif'in ayrılmak istediğini söyleyerek mekanı terk ettiği yönünde tanık ifadesi olduğunu belirtti. Yılmaz, şüphelinin ayrıca Elif'in araçtan indiğini söylediğini; ancak görüntülerde genç kadının araçtan indiğinin görülmediğini belirtti. Yine olayın olduğu yerde kan izine rastlanılmazken, aracın sağ koltuğunun kan gölüne döndüğünü, bu nedenle olayın araç içinde meydana geldiğini, genç kadının cinayete kurban gittiğini söyledi. Yılmaz, ölüme neden olan bıçakta şüphelinin parmak izi bulunurken, Elif'e ait parmak izi tespit edilemediğini de vurguladı.

Avukat Yılmaz, otopsi raporuna göre Elif'in 6'ncı göğüs kafesinde kırık tespit edildiğini, 48 kilo ağırlığındaki genç kızın kendi kendini bıçaklayarak, göğüs kafesinin kırılmasına neden olacak şekilde güç uygulamasının mümkün olmadığını söyledi.